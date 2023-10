Le Mal que font les hommes

Par l'auteur du best-seller Tu tueras le père. Il y a trente ans, Itala Caruso, une policière respectée, a été chargée de trouver des preuves pour envoyer en prison un homme accusé d'avoir kidnappé et étranglé trois adolescentes. Aujourd'hui, un homme aux longs cheveux blancs enlève Amala Cavalcante, seize ans, devant le portail de sa maison et l'emprisonne dans le sous-sol d'un vieil immeuble. Amala comprend qu'elle ne s'en sortira pas vivante à moins qu'elle ne trouve un moyen de s'échapper. Francesca Cavalcante, avocate, est la tante d'Amala. Trente ans plus tôt, elle a défendu sans succès un homme que tout accablait. Elle sait que son client était innocent et que le vrai tueur est toujours là. Et que c'est peut-être lui qui a kidnappé sa nièce. Gershom Peretz, connu sous le nom de Gerry, prétend être un touriste israélien, mais il est arrivé immédiatement après l'enlèvement d'Amala et semble prêt à tout pour la retrouver. Même à tuer...