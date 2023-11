L'enfant de la réconciliation ; Une troublante révélation

L'enfant de la réconciliation, Louisa Heaton Quinn Shapiro est médecin de garde sur le navire-hôpital de Ntembe ? Quand elle le voit s'approcher d'elle, Tasha manque défaillir. Jamais elle n'a oublié cet homme dont elle était éprise quinze ans plus tôt et qui l'a humiliée lorsqu'elle lui a avoué son amour. Alors, si faire demi-tour n'est pas envisageable pour Tasha - elle tient dans ses bras Abeje, sa petite élève gravement malade -, il est absolument hors de question de confier l'enfant à un tel goujat... Une troublante révélation, Joanna Neil Depuis qu'elle est interne en pédiatrie dans l'un des plus grands hôpitaux de Londres, Lucy mène une vie épuisante. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Matt, son ami d'enfance, lui aussi pédiatre dans le même service. Pourtant, depuis quelques mois, elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Matt se montre en effet distant à son égard, sans même parler de cet étrange trouble qui s'installe entre eux... Romans réédités