Un voisin si mystérieux ; Le frisson de la peur

Un voisin si mystérieux, Carla Cassidy Divorcé, sexy, père d'une adorable fillette de cinq ans... Décidément, Clint Kincaid, son nouveau voisin, a bien des qualités. Pourtant, Lizzy ne peut s'empêcher de s'interroger à son sujet. Quelles motivations ont bien pu pousser un homme comme Clint, qui n'a jamais pratiqué l'élevage, à venir s'installer à Millsville, petite ville perdue du Kansas ? Et quels secrets se cachent derrière son attitude discrète et policée ? Le frisson de la peur, Jennifer Morey "J" comme Jocelyn... Lorsqu'il y pense, Trevor Colton sent un frisson glacé le parcourir. Car la tueuse qu'il traque depuis des mois, choisit ses victimes en suivant les initiales de leur prénom. Et sa prochaine cible pourrait bien être Jocelyn Locke avec qui il enquête au sein du FBI. Jocelyn, la femme qu'il aime. Jocelyn, sa future épouse qui porte leur bébé...