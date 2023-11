Tête-à-tête sous la neige ; L'enfant d'une nuit ; Séduite par vengeance

Tête-à-tête sous la neige, Sharon Kendrick Le blizzard. Quand Keira se retrouve coincée dans une voiture avec Matteo Valenti, elle panique. Son client, un magnat de l'hôtellerie, la tiendra responsable de leur déconvenue, elle en est sûre. Mais le pire reste à venir. A deux jours de Noël, les voilà contraints de s'abriter dans un bed and breakfast et d'y partager une chambre, dotée d'un seul lit... L'enfant d'une nuit, Rachael Thomas Si Emma s'est rendue en Russie, c'est pour photographier Nikolaï Cunningham, en vue de la publication d'un article qui lancerait sa carrière. Mais la neige est tombée, Nikolaï l'a envoûtée et elle s'est offerte à lui. De cette nuit magique, il ne devait rester que le souvenir d'étreintes enfiévrées. Pourtant, aujourd'hui, Emma est enceinte de son amant russe... Séduite par vengeance, Cathy Williams Face au regard dur de Matias Rivero, Sophie frémit. Parce qu'elle a eu le malheur d'emboutir sa luxueuse voiture, la voilà endettée vis-à-vis de lui. Mortifiée, elle n'a d'autre choix que d'accepter de mettre ses compétences de restauratrice au service de l'impitoyable homme d'affaires... Romans réédités