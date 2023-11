Une innocente à New York

Série "Confessions de Noël" - Tome 1/2 Certains secrets ne demandent qu'à être confessés... Au cours de la fastueuse soirée qu'il organise à Manhattan, Alex croise soudain le regard de la douce Ellie - et s'y perd. La jolie serveuse est-elle aussi douce et innocente qu'elle en a l'air ? Bien qu'il soit habitué à fréquenter les créatures les plus audacieuses, Alex a soudain très envie de le découvrir. Entre eux, il ne s'agira que de passion, se promet-il avant de séduire la belle. Mais à peine l'a-t-il mise dans son lit qu'il se demande s'il sera capable de la sortir de sa vie...