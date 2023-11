Essai sur le boudhisme zen. Tome 2

Dans les Essais sur le bouddhisme zen, vaste fresque encyclopédique en trois volumes, Daisetz Teitaro Suzuki présente la voie du zen comme une discipline de l'être tout entier consistant à se libérer des jougs qui nous maintiennent dans l'illusion. Apprendre à maîtriser les énergies du corps et à dépasser les cadres mentaux qui nous empêchent de vivre pleinement l'instant : tel est le chemin du zen vers la liberté intérieure. Abordant l'exercice du kô-an ainsi que la passivité dans la vie bouddhique, ce deuxième volume donne des clés de compréhension d'une tradition qui a structuré historiquement la civilisation japonaise et continue de bouleverser notre vision du monde. D. T. Suzuki (1870-1966), moine bouddhiste nippo-américain, philosophe et universitaire de renommée internationale, a consacré sa vie à l étude du zen et à sa diffusion dans le monde occidental. Derniers Ecrits au bord du vide et Les Chemins du zen sont également publiés aux éditions Albin Michel.