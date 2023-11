La cuisine libanaise. De Beyrouth à Paris

Le livre incontournable des amateurs d'une cuisine libanaise authentique La cuisine libanaise se caractérise par une variété unique de mets parfumés et réputés : mezzés, kebbés, houmous, falafels... Mais on connaît moins certains plats dont chaque famille garde le secret. Héritage en constante évolution, cette cuisine, en traversant la Méditerranée, se nourrit de rencontres et d'échanges. Andrée Maalouf et Karim Haïdar nous offrent ainsi 90 recettes essentielles, inédites ou reprises de leurs premiers ouvrages, reflet de cette cuisine généreuse et expressive et à la fois résolument contemporaine. Mouhammara, purée de poivrons rouges aux noix · Fatayers · Fatté de fèves aux épinards · Harra' osbo, lentilles au tamarin · Ma'loubé d'aubergines · Chiches-baraks · Kafta aux cerises · Agneau aux cinq épices · Kébbé de poisson, sauce tajine · Samké harra de Tripoli · Glace achta · Osmallié à la crème de lait et à la rose · Etc. Le 90 recettes de référence, savoureuses et faciles à réaliser Avec leurs précédents ouvrages (Cuisine libanaise d'hier et d'aujourd'hui, 2007, et Saveurs libanaises, miroir de la diversité, 2015), Andrée Maalouf et Karim Haïdar se sont imposés comme la nouvelle référence pour tous les amoureux d'une cuisine libanaise authentique résolument contemporaine. Andrée MAALOUF conjugue la tradition culinaire du Liban avec les goûts et les exigences d'aujourd'hui. Karim HAÏDAR, chef talentueux, est consultant spécialisé en cuisine libanaise. Après avoir ouvert de nombreux restaurants à travers le monde, il officie actuellement à Paris, dans son restaurant Sama et dans sa "boutique à manger" , Les mots et le ciel. Préface de Amin MAALOUF, de l'Académie française. Stylisme de Coralie Ferreira et Sabine Paris. Photos d'Aline Princet, Caroline Faccioli et Loïc Nicoloso.