Connaissance des abeilles. Pour une apiculture rationnelle - Biologie, Reproduction, Comportement, Ruches, Produits de la ruche

A l'heure où le nombre d'apiculteurs déclarés est chaque année plus important, il leur est indispensable de fonder leur pratique sur un savoir scientifique rigoureux. Mais sites Internet et ouvrages dédiés à l'apiculture se font souvent les chantres de techniques traditionnelles fondées sur le "bon sens" , souvent contredites par des études scientifiques que les apiculteurs ignorent. A travers 35 fiches thématiques synhétiques (biologie, génétique, produits de la ruche, OGM...), cet ouvrage réunit les connaissances essentielles nécessaires à une apiculture rationnelle, fondées sur les travaux de recherche les plus récents. Un livre indispensable aux professionnels et comme aux passionnés d'apiculture, pour une pratique responsable et informée.