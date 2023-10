"La sécession, c'est ce qu'ils veulent ? s'écrie-t-il, outré. - On leur parle de séparatisme à longueur de temps, marmonne Agathe, maussade, peut-être qu'ils ont pris le gouvernement au mot". Dans un quartier roubaisien méprisé par les pouvoirs publics, un quartier populaire comme il en existe tant d'autres, et où les colères se manifestent souvent par des incendies de voitures ou des émeutes, la mort récente d'un jeune abattu par la police est la goutte de trop. N'ayant plus rien à perdre, les habitants décident de prendre le contrôle de leur territoire. Dans un geste révolutionnaire impressionnant d'audace et d'inventivité, le quartier devient une zone autonome, une utopie organisée et festive dans laquelle les institutions politiques n'ont plus leur place. Face à la répression et au contrôle social, le formidable espoir que cette expérience suscite peut-il durer ? En signant son premier roman, S. Djigo livre un récit social contemporain dont Roubaix manque cruellement.