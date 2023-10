Après la publication de La Licorne noire en 2021, L'Arche poursuit la publication des oeuvres poétiques complètes d'Audre Lorde avec un nouveau recueil bilingue, Charbon (Coal). Publié en 1976, Charbon est le premier volume de Lorde publié par W. W. Norton & Co, maison majeure pour la poésie américaine qui publia tous les recueils de Lorde, ainsi que ses Collected Poems en 1997. Dans Charbon, Lorde explore les différentes facettes de son identité (noire, lesbienne, mère, guerrière, poète) à travers l'image du charbon devenant diamant, avec la poésie comme outil de transformation de soi, poursuivant l'héritage poétique symboliste. La transmission et la mémoire sont très présentes dans le recueil, notamment dans des adresses à ses enfants ou aux femmes, poussant chacune à l'émancipation par l'affirmation de la complexité des identités. Ce nouveau recueil montre l'articulation indispensable des pratiques théoriques et poétiques dans son oeuvre. Publié deux ans avant The Black Unicorn aux Etats-Unis, Coal montre clairement la montée en puissance de la prise de parole politique par la poésie pour Lorde, comme outil indispensable pour repenser l'articulation des différents rapports d'oppression dans les sociétés occidentales contemporaines