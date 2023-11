Amour, passion & CX diesel - Intégrale

L'intégrale des 3 saisons de la série culte qui vous emmènera zoum-zoum-zenger dans la CX Diesel... si vous parvenez à mettre la main dessus ! Le patriarche, Harold Gonzalès, est souffrant. Bill, Brandon, Pamela, Jean-Mortens, Jessifer et Tony sont aux abois et se lancent dans une partie de poker menteur où tous les coups bas sont permis. Mais la vraie question qui brûle toutes les lèvres : qui va hériter de la CX diesel que tous convoitent ? A partir de ce pré-supposé, Fabcaro (Les Nouvelles Aventures de Gai-Luron, Zaï Zaï Zaï Zaï...) et James (Dans mon open space, A la folie, Comme un lundi, Hipster than ever...) s'en donnent à coeur joie : alliances, retournements de situations, émotions... Tous les ingrédients du soap opéra sont là ! Trois saisons, des cliffhangers, de l'amour, de l'humour... rassemblés dans un bel ouvrage de près de 280 pages dans un format à l'italienne parfaitement adapté aux strips de James et Fabcaro ! Inclus le dossier exclusif sur les coulisses de la saga.