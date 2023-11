Petit Théâtre des opérations (Le) - coffret tomes 01 et 02. Faits d'armes impensables mais bien réels...

Les tomes 1 et 2 du Petit Théâtre des opérations réunis dans un coffret aussi détonnant qu'étonnant ! Voilà un cadeau idéal pour Noël ! L'occasion de découvrir l'histoire de la résistance héroïque des fusiliers marins bretons à Dixmude, celle des héros de Menton ou encore le plus grand tireur d'élite de l'histoire. Et si vous vous posiez la question, oui, tout est vrai !