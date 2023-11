Calendrier annuel 2024

Illustrations remasterisées ! Tous les dessins sont tirés des BDs de l'auteur Alain Auderset. Pour l'occasion, certains ont été réadaptés dans un format plus grand. Il a fallu, pour la majorité des illustrations, réinventer leur environnement et leurs couleurs. Le message : reBOUM ! Les images du calendrier mettent en avant la Bible, et la puissance de Jésus-Christ qui est la même aujourd'hui que lors de son passage sur terre. Elles mettent en lumière notre tiédeur, notre manque d'amour pour les autres, nos incohérences. Directs et efficaces, ces cartoons grinçants dénoncent nos aveuglements, rendant évident le manque de sens d'une vie sans Dieu. Ils nous mettent aussi en garde et réajustent les perspectives du ciel qui nous dépassent. Les réflexions des dessins sont soulignées avec des versets bibliques bien choisis. Ce calendrier, ce sont des vitamines pour nous rebooster au quotidien, nous reBoomer !