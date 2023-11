Les Proches Aidants

Le Collège des Bernardins co-organise avec Culture & Hôpital une table-ronde sur le thème "Etre Aidant mais pas seulement ? " dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants. Cette table-ronde questionne la complexité du rôle d'Aidants et l'impact sur la vie sociale, culturelle et organisationnelle : Est-ce que être aidant veut dire nécessairement mettre entre parenthèse ses loisirs, plaisirs et sa vie sociale ? Est-ce que le maintien d'une activité favorisant le lien social permet de mieux accompagner son proche ? Comment des propositions autour de l'art et la culture permettent de réinsérer les aidants dans une vie sociale et de (re)devenir acteur ? A partir de témoignages et d'échanges entre le public, des aidants, des professionnels de l'accompagnement, des experts et des acteurs culturels, ils aborderont les freins et perspectives des propositions alternatives. La table-ronde sera conclue par des échanges avec le public et un temps musical avec Gabriella Torma, pianiste engagée depuis de nombreuses années dans ces thématiques.