A Couple of Cuckoos T11

Hello tout le monde, c'est Erika ! Devinez qui s'est incrustée à l'hôtel avec nous ? Aï bien sûr ! Elle a le don pour semer la zizanie et me faire douter de mes sentiments, celle-là ! #rivalité Finalement, Nagi a trouvé refuge au sanctuaire de la famille de Hiro. L'occasion d'une pause, me direz-vous ? Eh bien, pas du tout ! Hiro en a marre d'être reléguée au second plan et elle a décidé de jouer le rôle principal désormais... #HiroSuperstar Bien sûr, Nagi se plie en quatre pour la rendre heureuse... Mais les candidates se bousculent, surtout quand il est question de mariage ! #félicitations