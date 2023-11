L'avenir du travail protégé. Les ESAT "transformés" dans le dispositif d'emploi des personnes handicapées

Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) relèvent le défi de défendre un droit au travail, à la formation professionnelle et à un accompagnement psychosocial pour plus de 120 000 travailleurs handicapés. Alors que l'inclusion des personnes handicapées est un thème majeur, cet ouvrage montre que les ESAT y contribuent largement en offrant aujourd'hui de nombreux emplois protégés, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'agroalimentaire, du tourisme et des services. Cette 6e édition, profondément remaniée et enrichie, présente un état des lieux documentaires et critique du travail protégé (l'évaluation et la performance des ESAT, l'encouragement à l'inclusion, le cadre légal) et propose une analyse du nouveau Plan de transformation des ESAT ainsi que la nouvelle trajectoire professionnelle proposée aux personnes handicapées au sein des ESAT. Les annexes présentent également un ensemble de ressources très utiles pour les professionnels du travail protégé et les travailleurs sociaux (documentation réglementaire, exemples de projet d'établissement, de règlement de fonctionnement et de contrat).