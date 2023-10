Ohé ! Saint Nicolas nous voilà !

Dans la nuit, un groupe d'enfants se dépêchent. Ils apportent des caramels venus d'Espagne, du pain d'épice de Turquie, des oranges de Libye, du nougat d'Italie et des noisettes du Liban. Vite, vite, la nuit ne va pas durer ! Et il faut encore trouver saint Nicolas et lui remettre les friandises pour les donner à tous les enfants !