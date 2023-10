Les chats du monde

A la rencontre de félins dans des décors à couper le souffle ! La photographe Geneviève LeSieur nous fait découvrir à travers des rencontres des chats de tous les coins du monde. Et " rencontres ", c'est bien le mot : au Japon, elle a croqué le portrait de chats réputés avec qui elle avait rendez-vous ; en Islande, d'autres minets vedettes d'Instagram (#catsagram) ont accepté de prendre la pose pour elle malgré leur agenda chargé... Le Québec, l'Islande, le Portugal, la Grèce, le Maroc, l'Egypte, la Californie, le Pérou, l'Equateur, Cuba ont aussi fait partie des destinations de la photographe. A la recherche de chats alanguis à photographier ici et là, elle a également pris le temps d'immortaliser venelles, ruelles, lieux de culte et paysages spectaculaires afin de bonifier les pages de ce touchant album de voyage.