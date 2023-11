Amusements concupiscents

Un soir où elle s'ennuie à mourir, Lucie, installée dans un salon de thé branché fréquenté par des lesbiennes et des homosexuels, a la surprise de trouver Josiane, une riche cliente de la banque où elle travaille. Josiane, qui habite non loin de là et qui est esseulée elle aussi, la convainc de la suivre chez elle. C'est ainsi que Lucie, pour la première fois de sa vie, va goûter aux plaisirs du sexe entre filles. L'expérience la marque profondément. Cela ne l'empêche pas de vivre des amours plus classiques avec son petit ami quand elle revient chez ses parents mais, à présent qu'elle a été initiée au vice, elle va se laisser entraîner de plus en plus loin. De hammam en cabarets érotiques Lucie va découvrir les dessous de la capitale... et des plaisirs qu'elle renferme. Et entre autres, celui de... la fessée !