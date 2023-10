Mes soeurs et moi

Simone Veil raconte le destin de ses deux soeurs. Son récit alterne avec leur correspondance, leurs journaux intimes et leurs souvenirs publiés pour la première fois. Elles ont dix ans, quinze ans... Elles s'écrivent tout ce qu'elles vivent : les bains de mer, les premiers flirts, l'arrière-pays niçois, l'amour. Un récit inédit sur l'extraordinaire amour et le courage de trois femmes au destin exemplaire. Cet ouvrage a été édité par David Teboul. En 2019, il avait recueilli le témoignage de Simone Veil dans L'Aube à Birkenau (Les Arènes, Pocket). Il est également l'auteur du documentaire Simone Veil et ses soeurs.