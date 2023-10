Journal d'une polyaddict libérée. Des conseils et des outils précieux pour vous libérer de vos addictions

Se libérer de ses dépendances, c'est être libre Le père de Sandra Pinel était alcoolique. Et parfois violent. C'est sûrement pour tenter de le sauver qu'elle est devenue infirmière. Mais les addictions ont malgré cela eu raison d'elle. Probablement pour se punir de n'avoir pas pu le délivrer de son mal-être et qu'il en soit mort beaucoup trop jeune, Sandra reproduit ce comportement autodestructeur. Elle se met à fumer dès l'âge de 11 ans. Alcool et cannabis suivent quelques années plus tard. Après un grave accident de surf, ce sont les médicaments et d'autres sortes de drogues, certaines légales, d'autres non, qu'elle se met à prendre quotidiennement, en plus de sa consommation d'alcool qui augmente sans cesse. Ses addictions passent quasi-inaperçues, car tout se fait en cachette après le travail, mais les problèmes de santé et d'argent ne font qu'empirer. Tout change le jour où un gastro-entérologue la met face à la réalité : continuer, c'était finir comme son père. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est le chemin que ses mots ont fait dans son cerveau. Elle arrête d'abord l'alcool puis, petit à petit, tout le reste, y compris la cigarette. Débarrassée de ses addictions, elle se spécialise dans ce domaine et accompagne depuis celles et ceux qui veulent vivre plus librement. Dans cet ouvrage, elle retrace son parcours de polyaddict, sa chute progressive et sa libération, et présente des clés de compréhension et tous les outils qui ont pu fonctionner chez elle ou sur d'autres dépendants, et qui pourraient à votre tour vous aider à vous libérer de vos propres addictions, quelles qu'elles soient.