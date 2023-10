90's Kids Crazy Quiz

C'est parti pour un shot de nostalgie ! Vrai ou faux : "Baby One More Time' n'était au départ pas destinée à Britney Spears ? Qui interprète la voix du génial Mushu dans Mulan ? A quelle marque doit-on la pub "Tu peux te brosser, Martine ! ' ? Perrine aka @nineties. memes vous replonge en enfance avec son premier jeu d'apéro Back to the 90's ! Autour d'un verre de Smirnoff Ice ou de Perrier fluo comme à l'époque, défiez-vous entre amis sur vos connaissances des années 90-2000 ! Plus de 300 cartes pour vous tester, de la musique au cinéma, en passant par le sport, la publicité, la littérature ou les people... Et pour pimenter un peu la partie dans un esprit convivial et bon enfant, relevez les défis des cartes surprises : challenges de chant, de danse ou encore de mime... Qui sera le meilleur 90's kid de la soirée ?