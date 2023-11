This is Venice. Shadow Édition

Le nouvel oracle de This is Venice ! Lili Nguyen, alias This is Venice, revient avec un second oracle empli de sagesse. A utiliser seules ou avec celles du premier volume, les 33 cartes somptueusement illustrées par Lucie Louxor vous aideront à déceler les messages que l'univers vous envoie, ainsi que les conseils de ceux qui veillent sur vous. Grâce au livre explicatif et guidé par votre intuition, laissez les cartes vous montrer le chemin de vie qui vous est destiné et trouvez les réponses à toutes les questions que vous vous posez.