Plaidoyer pour l’intégration de la diaspora haïtienne dans la vie politique en Haïti. Écrire pour ne pas oublier

Ce livre s'inscrit dans le cadre d'une plaidoirie pour l'intégration de la communauté haïtienne de l'extérieur dans la vie politique en Haïti. Cette diaspora qui, sans relâche, cherche à s'intégrer au pays d'accueil et créer une place pour soi-même et le reste de sa famille qui est en Haïti. Mais, s'il est plus facile de se frayer un chemin dans les grandes villes nord-américaines, européennes et ailleurs, il est difficile, voire impossible même, vu les obstacles constitutionnels, pour un membre de la diaspora d'élire un candidat ou de se faire élire lui-même à un poste électif dans la politique d'Haïti. Et c'est là, au quotidien, un long combat contre l'exclusion contre les politiciens locaux.