Vous êtes l'évolution

VOUS ETES L'EVOLUTION 10 ANS D'INFO REVOLTEE Préface de Guillaume Meurice Je m'en souviens comme si c'était hier. Un docteur m'informe d'une maladie génétique rare qui écourtera ma vie. J'avais 17 ans. Une idée m'obsédait : que faire du temps qui m'est imparti, et au service de qui, si ce n'est du bien commun ? Un soir, je réalisai Vous êtes l'Evolution, une vidéo inspirante sur la voix du grand Charlie Chaplin. Dans la foulée de son succès, je créai un média indépendant dont la mission serait de lutter pour un monde plus juste. Une décennie plus tard, soutenu par plus d'un million d'abonnés naquit ce livre singulier, fruit de 10 années de travail et d'abnégation. Du dogme de la croissance au crash écologique en passant par l'esprit d'Hayao Miyazaki, cet ouvrage renferme des clés intellectuelles qu'il convient d'appliquer d'urgence dans nos actes si nous voulons éviter l'effondrement systémique de notre civilisation. Il doit être lu avec toute la radicalité qui s'impose, sans jamais compromettre les Droits Humains et la Science sur l'autel de l'idéologie. Pour un avenir serein, merci.