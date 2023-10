Les projets urbains au Maroc. Entre injonctions à la durabilité, circulation de modèles et greenwashing

Cet ouvrage tente de comprendre comment ont été pris en compte les principes de durabilité urbaine et de développement durable au niveau de la conception et de la mise en oeuvre de certains projets urbains au Maroc. Ces projets, que les maîtres d'ouvrage présentent comme durables, font partie d'une mouvance qui a touché plusieurs pays du sud. L'essai s'appuie sur un travail de terrain et une série d'observations, d'enquêtes et d'entretiens menés par l'auteur au niveau de deux projets urbains emblématiques au niveau marocain, celui de Bouregreg à Rabat-Salé et de l'éco-cité de Zeanata au Grand Casablanca. Au-delà de son utilisation comme stratégie de compétitivité urbaine, comme outil de marketing territorial, et comme une forme de greenwashing, cet affichage de la durabilité semble obéir à une sorte d'injonction imposée par les bailleurs de fonds et conditionnant le financement de certains projets. Dans le même sens, cette intégration de la durabilité urbaine est véhiculée par certains maîtres d'oeuvre dans le cadre de la circulation des modèles et des bonnes pratiques, du nord vers le sud.