By the grace of the gods T07

Ryôma Takebayashi, un salarié japonais trentenaire, travaillait dans une entreprise qui l'exploitait. Désormais réincarné en enfant dans le monde de Seilfall, il a ouvert sa propre laverie, et les affaires marchent bien... si bien, même, que l'ouverture d'un deuxième magasin s'impose déjà ! En dehors de ça, Ryôma et Eliaria se préparent à tenter d'apprivoiser des limours. La vie est belle, mais hélas, l'heure des au revoir avec la famille ducale approche, et la solitude de Ryôma risque d'être à la hauteur de son bonheur.