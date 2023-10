Coffret Hellfest. Hellfest Metal Vortex ; Hellfest Metal Love - 1 affiche HELL offerte

Ce coffret réunit les deux premiers albums de la collection Hellmoute, fruit d'un partenariat entre les éditions Rouquemoute et le Hellfest, avec un cadeau glissé à l'intérieur : l'affiche HELL (40x60 cm), une parodie de la célèbre affiche HOPE de Shepard Fairey où le Hellbanger remplace Barack Obama. Au début de Hellfest Metal Vortex, une étrange malédiction frappe les terres tonitruantes de Clisson. Le Hellfest, lieu de pèlerinage des métalleux, s'est transformé en terrain de mini-golf géant. Pour Mike, Barbara et Loud, l'autoproclamée "Horde des Enfers", le metal doit revenir abreuver les vignes de Muscadet. D'autant plus que ces derniers n'y sont pas pour rien dans la disparition d'une icône du festival... Dans Hellfest Metal Love, l'amour est en fusion dans le magma torride du plus grand festival de musiques extre^mes d'Europe : le Hellfest. La "Horde des Enfers a de ? cide ? d'y transformer la Warzone... en Lovezone. L'objectif ? Faire de ce rendez-vous incontournable des me ? talleux un ve ? ritable site de rencontres en tous genres, et plus si affinite ? s. Ces albums délirants de Jorge Bernstein, Fabrice Hodecent et Pixel Vengeur emmènent les lecteurs au coeur du plus grand festival de musiques extrêmes de France.