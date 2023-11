Pratiques de la magie des Anciens. Rituels et secrets des sorciers de campagne

Un ouvrage de référence pour s'initier à la magie naturelle, la magie céleste et la magie divine, de façon simple et accessible. L'évolution de la magie au cours des siècles a été influencée par de nombreux facteurs religieux, scientifiques et sociaux. Bien que la pratique des anciens soit éminemment respectable, fondée sur l'observation de la nature, elle doit s'adapter à nos sociétés modernes en termes de matériel, de rituels, et de simplicité pour être accessible au plus grand nombre. Dans cet ouvrage de référence, Marc Neu, authentique sorcier, présente des pratiques de magie ancestrale, actualisées et modernisées, tout en conservant la vision du monde des anciens. Au fil des pages, vous pourrez explorer les trois formes de magie qui rendent efficaces les " remèdes " des sorciers de campagne. Vous découvrirez la magie naturelle, qui se base sur les propriétés magiques des matériaux en raison de leurs analogies, la magie céleste, qui cherche à capter les rayons cosmiques les plus énergétiques, et la magie divine, où l'homme se hisse au plus près du ciel pour obtenir les faveurs des esprits supérieurs.