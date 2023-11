La réussite républicaine

On risquerait de perdre la sienne ? ". Né d'une famille dans laquelle il n'est pas admis il comprend très vite qu'il lui faut se soumettre ou se révolter ? ! Après avoir été congédié d'une dizaine de pensionnats jusqu'au certificat d'études, il a appris que la véritable majorité réside dans l'obtention de son indépendance économique. Non formaté par le système scolaire, qu'il a très tôt rejeté, il se sera construit avec les matériaux de la vie concrète, qui feront de lui un homme libre. Ce voyage très dépaysant nous fera découvrir les multiples visages du monde et des métiers qu'il fréquente sans quitter Paris et qu'il déshabillera de ses images convenues. -A quinze ans, le métier de pâtissier lui donnera son indépendance économique. A dix-huit ans, son engagement dans le milieu militaire, les pompiers de Paris, lui accordera sa majorité civique. Ainsi le brassage social, que cela implique, lui imposera le désir de se remettre aux études. -Afin d'entreprendre des études de philosophie pour exercer son enseignement il deviendra concierge, crieur de journaux, déménageur, surveillant d'externat, directeur d'une maison de retraite, peintre d'intérieur, trouveur d'or... -Fort de ces activités, lui viendra le goût de devenir un homme de l'ombre, comme conseiller ou chef de cabinet de plusieurs ministres et Premiers ministres. Un instable, Jean-Jacques Lubrina ?? Un homme qui ne veut ni plier ni suivre des rails. Dans ces cas-là, on remplit sa tête plus que ses poches. On découvre, à travers des fraternités éphémères, l'envers du décor.