War and Peas : Salut la Terre

"Salut la Terre ! Tu vas bien ? " "Moi ? Ca devrait aller. Vous par contre... Pas si sûr" . La Terre est assise en toute quiétude sur une autre planète. Affublée de bras, de jambes, d'yeux et d'une bouche, elle est terriblement pertinente. Salut, la Terre sort des quatre mains et des deux cervelles de Jonathan Kunz et d'Elizabeth Pich, duo connu par des millions d'internautes pour leur webcomic War and Peas mais dont ils n'ont encore rien vu ! Car ce n'est pas un recueil de fan zone qui se déploie sous vos yeux mais une sorte de bestiaire tentaculaire, un herbier grimpant... une ode en forme de strips percutants qui remettent l'humour au centre de la Terre. Ainsi défilent tout au long de saynètes mordantes des chats, chiens, arbres, abeilles, escargots, fleurs, mantes religieuses mâles, sirènes, extraterrestres, vers de terre... ridiculisant les êtres humains à gogo qui en retour ne cessent de s'auto-humilier. Et tout ça posé sur le dos de qui ? Notre planète !