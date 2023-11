Mine de rien

Plonger dans la découverte et une expérience quasi particulière des thématiques contemporaines liées à la ville, l'entrepreneuriat, la quête du bonheur, les stress quotidiens, les inégalités sociales. Dans un recueil d'éveils, guidés par le verbe et au rythme des vers. " Que fait-on d'une bonne idée ? On lui trouve un petit nom ; Pour qu'elle soit notre beau bébé ! On lui fait un beau dessin ; Pour qu'il soit son identité ! On lui consacre plus de temps ; Pour qu'elle soit notre propriété ! Jusqu'au jour où on la conçoit ; Et qu'elle soit notre priorité ! "