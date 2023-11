Toi dont je ne sais rien

Le jour où on lui apprend que Leon Carides, son époux, a été victime d'un accident de voiture et se trouve à l'hôpital, Rose sent son coeur se briser. Certes, depuis deux ans, elle souffre aux côtés de Leon, qui l'a épousée par simple intérêt, sans jamais lui prêter attention. Mais, pour autant, l'idée de le perdre fait naître en elle une tristesse qu'elle n'aurait jamais soupçonnée... Aussi est-elle à la fois soulagée et surprise de découvrir, en arrivant à son chevet, que Leon est amnésique. C'est alors qu'une idée folle lui traverse l'esprit : ne tient-elle pas là l'occasion inespérée d'enfin donner une chance à leur couple ? Roman réédité