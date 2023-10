Adaptation d'un roman écrit en provençal au début du XVe siècle, Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne relate, en vers, une histoire d'amour impossible entre un chevalier et une princesse. Elia Levita (1469-1549) fait partager la littérature chevaleresque à ses contemporains juifs dans leur langue, le yiddish. Le roman de chevalerie, chrétien par essence, se trouve alors imprégné de pratiques et de croyances juives. Elia Levita s'amuse ainsi à créer un monde ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais les trois à la fois comme si ces distinctions n'avaient aucune importance. Arnaud Bikard a réussi la prouesse de traduire cette magnifique passion amoureuse en alexandrins.