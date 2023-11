" Des années 1950 à la pandémie, Anne Tyler plonge dans les méandres de trois générations. Elle fait ça avec un brio sidérant. " Le Figaro Littéraire Anne Tyler raconte comme personne les affaires de familles. Elle transforme la banalité du quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Et toujours avec humour et finesse. Des années 1950 à la pandémie, l'écrivaine brosse un portrait doux-amer de l'Amérique, tissant sur trois générations les tendres cruautés d'une famille de Baltimore. Prix Pulitzer, finaliste du Booker Prize, Anne Tyler est une figure majeure des lettres américaines " La construction de Nos tendres cruautés est virtuose. " Le Figaro magazine " En une prose simple et subtile, Anne Tyler décortique les vérités dérangeantes, les illusions, les tendres cruautés qui forment le limon de nos vies. " L'OBS