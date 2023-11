Le Livre de Hain, Intégrale, Tome 2

Il y a plusieurs milliers d'années, les humains du monde de Hain ont colonisé de nombreuses planètes, mais leur déclin a entraîné la fin des voyages stellaires et l'isolement de chacune d'elles. Aujourd'hui, une organisation interplanétaire, l'Ekumen, envoie des émissaires partout dans l'espace dans un but précis : reconstituer une civilisation interstellaire qui regroupera tous les peuples. Ursula K. Le Guin signe ici l'un des chefs-d'oeuvre de la science-fiction, un cycle visionnaire récompensé par trois prix Hugo, deux prix Nebula, deux prix Locus et un Grand Prix de l'Imaginaire. Le second des deux tomes de cette édition intégrale supervisée par l'autrice avant sa disparition regroupe deux romans - dont Le nom du monde est forêt -, treize nouvelles ainsi que trois textes inédits en France, une chronologie et des notes. Nul doute que, par son imaginaire, Ursula K. Le Guin a éveillé les plus nobles qualités de ses lecteurs. Xavier Mauméjean, Le Monde. Ursula K. Le Guin est l'une des figures les plus importantes de l'imaginaire. Lloyd Chéry, Le Point Pop. Une icône de la littérature. Stephen King. Une conteuse remarquable. Catherine Dufour. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Judith Descombey, Pierre-Paul Durastanti, Patrick Dusoulier, Sébastien Guillot, HenriLuc Planchat et Marie Surgers.