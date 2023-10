SARISSA of Noctilucent Cloud Tome 8

Ultimum, enragé d'être tenu en échec par un vestige de sa propre technologie, tente une autre approche pour en finir avec la résistance humaine. Il crée une marionnette artificielle polymorphe, basée sur l'apparence de Shinobu, dont la mission sera d'infiltrer le Phare pour le détruire de l'intérieur... Totalement atypique, tant au niveau du graphisme que de la narration, ce shonen n'enchaîne pas uniquement les scènes d'action comme c'est souvent le cas dans cette catégorie. Si l'action est bien présente, les auteurs ont aussi conçu un univers à la fois poétique et mystérieux. Une autre particularité différencie notre titre de la majorité des shonen : le protagoniste est une héroïne. Cette série a été nommée pour le prix Tezuka en 2020 dans la catégorie Grand Prix, à l'instar de mangas reconnus tels Demon Slayer, Spy x Family ou encore Blue Period. Miki Matsuda, en plus d'être scénariste sur ce manga, est aussi concepteur mécanique et se sert amplement de ses connaissances pour enrichir sa propre histoire. Un manga qui va au fond de son concept pour nous donner le sentiment que cela puisse être réel en matière d'ingénierie.