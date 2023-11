Hot regressive cuisine. + de 100 recettes par Paul Delrez

Découvrez 100 recettes de Paul Delrez, chef badass des réseaux sociaux, qui partage sa vie entre Bruxelles, Alicante, sa famille et sa cuisine ! Des fruits de mer aux viandes, en passant par les plats veggie, les pâtes, les pizzas, les sauces et les desserts, découvrez de nombreuses recettes toutes plus originales les unes que les autres mêlant saveurs, twist, fraîcheur et personnalité explosive. - Poissons & Fruits de mer : oursin mandarine, pink lobster roll, bouillon dashi aux praires, chou à la crème, saumon cru mariné minute... - Viandes : bao de canard crunchy, taco de pulled beef, côte de porc ibérique sauce Blackwell... - Veggie : avocat grillé, oignons grillés, artichaut cocopeanut, salade d'agrumes... - Pâtes : conchiglioni poires gorgonzola, paccheri nduja, fregola sarda... - Pizzas : black garlic pizza, pizza marinara, pizza napolitaire, rainbow pizza... - Sauces, huiles, vinaigrettes & beurres : sauce vierge, sauce chipotle, huile aux herbes, mayonnaise kimchi, beurre à la moelle, beurre aux agrumes... - Desserts : stilton cheesecake, ganache gianduja, ananas ducle de leche...