Il était une fois six ours qui s'en allaient par-delà la forêt, six frères bien nommés : Valeureux, Rêveur, Gourmand, Coquin, Frileux et Petit. Où allaient-ils par cet après-midi glacial d'hiver ? Certains chuchotaient qu'ils avaient une mission secrète, une mission secrète pour Noël...