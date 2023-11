Penser l'émancipation, c'est maintenir ouverte la capacité de changer la vie en démocratie. Un autre monde est possible. Par la redistribution des places dans la société, la résistance à l'économie de marché, la relance écologique, l'engagement des femmes ou encore la mobilisation de la jeunesse. "? Ces cinq riches dialogues avec l'auteur du Maître ignorant et du Partage du sensible réussissent la synthèse de plusieurs concepts essentiels de la philosophie de Jacques Rancière. ? " Nicolas Mathey, L'Humanité Jacques Rancière est l'une des plus grandes figures intellectuelles contemporaines. Auteur d'une soixantaine de livres, il est traduit et commenté dans le monde entier. Aliocha Wald Lasowski est philosophe. Il a déjà publié une vingtaine de livres, traduits en plusieurs langues.