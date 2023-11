Les entreprises et l'égalité femmes-hommes

Selon le Code du travail, il "incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et les mesures permettant de les atteindre" . Afin de comprendre pourquoi cette égalité exigée par le droit n'est pas encore pleinement effective, Dominique Meurs propose dans cet ouvrage une synthèse des analyses les plus récentes réalisées par des économistes. Grâce à des partenariats de recherche avec de grandes entreprises, elle a, en outre, pu observer en situation les inégalités de rémunération et de carrière entre les femmes et les hommes, et explorer certains mécanismes internes qui contribuent à ce "plafond de verre" . Elle montre que, si le monde professionnel n'est pas seul responsable de la persistance des inégalités, les entreprises, en changeant leurs modes d'organisation, peuvent constituer un puissant levier pour faire évoluer les mentalités vers une égalité accrue entre femmes et hommes dans toute la société.