Abigail. Une aventure dÂ´Edward le héros super

Another day for ass-kicking Edward Pickle a 8 ans. Grand fan de Superboy, il participe à un concours de dessin et gagne l'incroyable premier prix : le pouvoir de voler. Edward Pickle n'a plus du tout 8 ans mais a beaucoup gardé du monde de l'enfance, à commencer par sa taille. Le héros qui vole, au nom de Superboy, rend la justice sauve les petits chats de Baltimore, derrière son masque bleu de héros super. Mais un cambriolage mystérieux va le sortir de son quotidien pour l'emmener à Irkoutsk affronter les Balaclavas et leur terrible chef, ressurgi du passé.