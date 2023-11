Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune esclave qui n'a pas de nom. Personne ne lui en a jamais donné. S'échappant de son village, il embarquera comme marin sur un navire, traversera les mers jusqu'au Japon, où il accomplira un destin d'exception. Frédéric Marais raconte, avec une grande force littéraire et graphique, l'histoire vraie de Yasuke, unique samouraï à la peau noire. Du Kilimandjaro au Mont Fudji, ce jeune africain devint, au 16ème siècle, un héros. Les phrases courtes et rythmées, presque mélodiques, apportent une grande force à ce récit au style simple et dépouillé, à la portée des jeunes lecteurs. Alliant au noir et blanc un bleu turquoise intense et un brun profond, Frédéric Marais nous livre un récit initiatique qui prend sa source dans l'Histoire.