Petits et grands secrets de Fontainebleau

De Melun à Larchant, de Barbizon à Bourron-Marlotte, des Trois-Pignons à Moret-sur-Loing, la forêt bellifontaine, une des plus imposantes de France et qui se renouvelle à chaque pas, éblouit par sa magnificence. L'émerveillement s'accentue lors de la découverte du château de Fontainebleau où chaque monarque a laissé son empreinte. Au-delà du "monument" tel que Victor Hugo nommait cette forêt, "de la demeure des rois" glorifiée par Napoléon Ier, se profilent au fil des siècles nombre de personnages, illustres ou méconnus. Saint-Louis, Charles Quint, Alexis Durand, Théodore Rousseau, Millet, Stevenson, Rosa Bonheur, Mallarmé, Proust, Alice Guy, Katherine Mansfield, Kessel, Picasso, Fernande Sadler, Rémi Dumoncel, Prévert, Django Reinhardt, Malraux, Stéphane Wrembel... Tous attestent que la Seine-et-Marne, pays protégé à l'orée de l'Ile-de-France, est une source d'inspiration à l'instar du coeur bellifontain... Des secrets, petits et grands, qui ont défié leur époque, est né le désir d'écrire la biographie d'une ville, celle d'un Fontainebleau insolite et énigmatique. Une épopée de la région bellifontaine qui permet de découvrir tout (ou presque) ce que nous aurions voulu savoir sur elle sans jamais oser le demander.