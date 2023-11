Les Éditos de Gotlib - édition spéciale

"Malgré le temps, le style incisif de ces éditos n'a rien perdu de son charme, de son humour décapant ou même de son éclat" écrit humblement Gotlib. Et on est bien d'accord... Découvrez la crème des éditos de Gotlib, la quintessence de l'esprit Fluide Glacial rassemblée en une anthologie, commentée et enrichie par Gérard Viry-Babel. Créateur de Fluide Glacial, Gotlib signe les éditos de ce magazine à l'humour corrosif, impertinent mais toujours à point, de 1975 aux années 2000. De par leur forme, leur structure, leur sujet, leur ton et leur habillage, ces éditos marquent différentes périodes de l'histoire du magazine. Toujours avec umour et une plume pleine de verve, Gotlib parvient à retranscrire l'esprit du magazine en quelques lignes, introduisant ainsi 88 pages de lecture BD tout en permettant au lecteur de découvrir autrement le métier de rédacteur en chef. Il joue avec le lecteur, l'inclut, le fait entrer dans l'univers enfantin mais à l'umour adulte propre à Fluide Glacial, se réinventant chaque mois et se livrant à coeur ouvert. Anecdotes, blagues, dessins : les éditos sont pluriels, d'une rare richesse créative et d'une générosité débordante. Cet ouvrage vous invite au sein de la rédaction d'un journal qui s'apprête à souffler ses 50 bougies et dont le ton et l'approche humoristique continuent de nous muscler les zygomatiques et d'inspirer d'autres rois de l'humour comme Alain Chabat, Antoine de Caunes, Zep, Fabcaro et bien d'autres encore !