Sa Dernière Nuit

Cela aurait dû être la meilleure soirée de l'année... Mais elle n'est jamais rentrée. Un épais brouillard recouvre la nuit. Pour la première fois, Jennifer Wiksell se rend seule à une soirée du nouvel an. A l'autre bout de la ville, ses parents portent un toast à la nouvelle année avec leurs amis, les Anderssons. Ils n'ont plus grand-chose en commun, mais passer cette fête ensemble est une tradition. Lorsqu'ils se réveillent après une soirée trop alcoolisée, ils constatent que Jennifer n'est pas rentrée. Les heures passent et le cauchemar devient réalité. Jennifer a disparu. Et si le dernier jour de l'année avait aussi été le dernier de sa vie ? Un thriller scandinave enneigé qui invite le pire des cauchemars à la fête... Pour les fans de Camilla Läckberg et Johana Gustawsson "Un roman plein de mystères et de mensonges " The Times "Rythmé, enfiévré, palpitant ! " Will Dean "Un intense thriller... une grande lecture ! " Catherine Cooper "Un roman scandinave à l'ambiance hivernale qu'on ne peut pas lâcher et au twist imprévisible. Comment ne pas adorer ? " Jane Fallon