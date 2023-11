Weygand. L'intransigeant

Ayant joué un rôle majeur lors des deux guerres mondiales, Maxime Weygand (1867-1965) est l'un des plus célèbres généraux français. Partisan de l'armistice en 1940 et refusant de se rallier à de Gaulle, il est accusé de haute trahison en 1945. Max Schiavon dresse le vivant portrait de cette figure aussi admirée que controversée. Brillant officier de cavalerie, Weygand devient le bras droit de Foch pendant la Première Guerre mondiale, avant d'arrêter l'Armée rouge qui envahit la Pologne en 1920. En 1940, commandant en chef de l'armée, il prône l'armistice puis prépare secrètement la reprise du combat. Arrêté par la Gestapo en 1942 et déporté, il est placé en détention à la Libération, mais bénéficie d'un non-lieu en 1948. Grâce à de nouvelles archives, l'auteur livre la biographie la plus aboutie de ce mythe de l'histoire militaire française.