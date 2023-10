Pourquoi je suis si sage et autres morceaux choisis

A la frontière entre la parodie d'autobiographie et le testament philosophique, Ecce homo a été écrit quelques semaines avant que Nietzsche ne sombre définitivement dans la folie. Toujours provocateur et sérieux, cynique et confiant, le philosophe reprend ici ses thèmes les plus récurrents : la maladie, la musique ou encore le dionysiaque. A travers ces morceaux choisis, découvrez le dernier élan de Nietzsche vers un ultime dévoilement de lui-même, dans son style le plus incisif et le plus affirmé.