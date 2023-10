Si j'étais toi

Un matin d'automne, le téléphone sonne chez Kelly Medina. C'est le cabinet du pédiatre, qui lui confirme le prochain rendez-vous pour son bébé. Or le fils de Kelly a dix-neuf ans. Confuse, la secrétaire lui explique que la mère d'un nouveau patient porte le même nom qu'elle. Cette erreur rappelle cruellement à Kelly à quel point elle se sent seule depuis qu'Aaron est parti à l'université. Sa curiosité est néanmoins piquée au vif : elle doit découvrir qui est ce "double" . Les deux femmes finissent par se rencontrer. Elles se lient d'amitié, mais cette nouvelle relation vire progressivement à l'obsession. Et quand l'une des Kelly disparaît, l'autre sait peut-être pourquoi... Un suspense psychologique terriblement addictif sur la suspicion et les affres de la maternité.