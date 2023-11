Ventilation mécanique contrôlée dans le résidentiel. Conception, mise en oeuvre, contrôle et entretien

Le guide "Ventilation mécanique contrôlée dans le résidentiel" détaille les bonnes pratiques de conception et de mise en oeuvre de la ventilation en logement individuel et collectif en tenant compte des textes réglementaires sur la ventilation, de la norme NF DTU 68. 3. et de la RE2020 : - Quelle est l'utilité d'une VMC ? - Quels sont les systèmes existants ? - Quels sont les points clés de la conception ? - Quels sont les détails d'exécution ? - Quels sont les mesures et contrôles à réception ? - Comment procéder à l'entretien des installations ? POINTS FORTS ? Ce guide apporte les éléments de réponse pour concevoir, mettre en oeuvre, contrôler et entretenir une installation de VMC : c'est un guide indispensable à tout professionnel de la ventilation. Il prend en compte les préconisations issues du DTU 68. 3 ? Outre un certain nombre d'actualisations, cette nouvelle édition 2023 prend en compte le contrôle obligatoire de la VMC avec la RE2020. Elle présente les points contrôlés et les mesures faites à travers un exemple ? Ce guide pratique détaille la conception et la mise en oeuvre d'une VMC en tenant compte de la réglementation thermique et environnementale. Développe une application simplifiée spécifique à la maison individuelle et précise comment entretenir l'installation. Ce guide a été rédigé par Anne-Marie Bernard et Valérie Leprince, ingénieures expertes en aéraulique, avec la collaboration des ingénieurs thermiciens du CSTB.